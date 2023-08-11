ПВО сбила одну ракету "Кинжал" – Воздушные силы

Утром 11 августа российские оккупанты запустили по Украине четыре аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Силам ПВО удалось сбить одну ракету.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Пуски ракет производились с воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ. Ракеты входили в воздушное пространство Украины с северного направления.

"Кинжалы" направлялись на юго-запад страны в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

"Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор" , – говорится в сообщении Воздушных сил.

Ранее в Ивано-Франковской ОВА сообщалось, что в результате попадания ракеты погиб ребенок, также есть пострадавшие.