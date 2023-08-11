Украина вышла из железнодорожного соглашения с Россией

Кабинет министров на заседании 11 августа прекратил действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта с 1993 года. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Лига.Бизнес.

Укрзалізниця прекратила сотрудничество с Россией еще 24 февраля 2022 года, с первых минут полномасштабного вторжения Российской Федерации. Никакого обмена информацией между железнодорожными администрациями Украины и России с тех пор не производилось.

Кроме того, в конце февраля 2022 года украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российской. Это было сделано для того, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Тем не менее международные железнодорожные договоры с агрессором продолжили существовать.

В ноябре 2022 года Украина завершила процедуру выхода из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств.

Теперь Украина выходит из соглашения, в котором перевозки пассажиров и грузов между Украиной и Россией признавались "чрезвычайно важными". Также в договоре о координации железнодорожного транспорта было сказано, что Украина признает целесообразным сохранение технологического единства железнодорожной транспортной сети с Россией.