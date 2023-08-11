Правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на LED

Кабинет министров расширяет программу обмена старых ламп накаливания на светодиодные. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил на заседании правительства, сообщает Укринформ.

"Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи и т.д. Цель – заменить 50 млн. ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему" , - сказал Шмигаль.

Как сообщалось, программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, необходимо подать заявку в приложении "Действие". Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Программа является составной частью поддержки Европейским Союзом украинской энергетической системы и направлена на предоставление украинцам бесплатно 50 млн лампочек. Финансирование на закупку 30 млн ламп уже предоставило ЕС, еще 5 млн – правительство Франции.