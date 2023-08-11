Игнат о ракетной атаке: Удар по военному аэродрому и пилотам

Четыре ракеты "Кинжал" были направлены на Ивано-Франковскую область, чтобы нанести удар по военному аэродрому и молодым пилотам, которые вскоре поедут на обучение в Европу. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Это очередной удар террористов ракетами Х-47. Ракеты были направлены на военные аэродромы, которые под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область — ред.) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов.

На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, скоро уже практически едут на учебу. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и мы знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего. Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники" , - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что одна ракета была сбита над Киевщиной, однако все "Кинжалы" направлялись на Ивано-Франковщину.

Напомним, 11 августа около 10.00 агрессор совершил пуски четырех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски производились из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области. Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.

По данным Ивано-Франковской областной военной администрации, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, травмированы.