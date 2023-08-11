Хакеры шпионили за дипломатами четырех стран в Беларуси, - Reuters

Группа хакеров на протяжении многих лет шпионила за официальными лицами посольств четырех стран в Беларуси, в том числе во время войны в Украине. Об этом говорится в отчете исследователей безопасности словацкой компании ESET, специализирующейся на кибербезопасности, со ссылкой на Reuters, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, около 15 устройств, принадлежащих дипломатам из посольств двух стран Европы, одного из Южной Азии и одного из Африки, стали объектами кибератак.

Согласно исследованию, кампания цифрового шпионажа началась примерно в 2021 году и продолжается до сих пор.

В отчете говорится, что хакеры вмешивались в доступ к интернету своих жертв, вероятно, на уровне интернет-провайдера, что означает, что их могли обманом заставить загрузить вредоносное программное обеспечение.

Пока неизвестно, сколько дипломатов стали жертвами этой кампании. Но исследование, раскрывающее "новую и совершенную хакерскую команду", которая якобы работает из Беларуси, показывает, насколько дипломаты могут быть уязвимы для кибершпионажа.

По словам Билла Марчака из группы интернет-наблюдателей Citizen Lab, от такого рода хакерских атак трудно увернуться.