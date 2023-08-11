НБУ смягчил требования к платежным операциям с наличностью через терминалы

НБУ актуализировал требования предоставителям платежных услуг и их коммерческим агентам во время выполнения операций по внесению наличности через ПТКС, сообщает ЛигаБизнес.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 10 августа 2023 года № 97 "Об утверждении Изменения к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведение платежных операций надавачами платежных услуг в Украине", которое вступает в силу с 12 августа 2023 года.

Дополнен перечень исключений и разрешено не подтверждать с помощью мобильного телефона осуществление платежной операции с наличностью через ПТКС, если идет речь о:

внесении наличных через ПТКС для пополнения счета, к которому выпущена платежная карточка, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в частности в случае обеспечения ПТКС ее считывания и дальнейшего корректного введения пин-кода карточки или подтверждения операции банком - эмитентом карточки);

оплату услуг мобильной связи на сумму, которая не превышает 200 гривен (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в пределах одного предоставителя платежных услуг.

Также регулятор уточнил требования относительно использования одноразового пароля во время осуществления операций по внесению наличных, в частности обязал предоставителей платежных услуг принимать меры по предупреждению получения другими лицам одноразового пароля, который используется для подтверждения операции.

Такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований законодательства в первую очередь предоставителями платежных услуг, а не их клиентами.

Напомним с 1 августа действуют обновленные правила пополнения карточек через терминалы.