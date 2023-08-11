МВД объяснило, где за рубежом можно обменять водительское удостоверение

Электронное водительское удостоверение за рубежом можно обменивать в центрах ГП "Документ", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Услугой можно воспользоваться в случаях, когда удостоверение просрочивается, если водитель меняет фамилию, имя и т.д. или когда пластиковый бланк затерся и надписи не читаются" , - говорится в сообщении.

В то же время обменивать его на национальные удостоверения других стран - таких требований не существует, поскольку современное водительское удостоверение, выданное в Украине, является удостоверением европейского образца.

С начала 2023 года уже обменяно более 21 тысячи удостоверений за рубежом.

Напоминаем:

ГП "Документ" имеет на сегодня центры в 11 городах Европы. Это, в частности, Гданьск, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краков, Вроцлав, Прага, Берлин, Валенсия, Варшава.

С адресами центров можно ознакомиться по ссылке﻿.