СМИ установили более 1300 новых имен российских солдат убитых в Украине

За последние две недели журналисты установили более 1300 новых имен российских солдат, которые были ликвидированы на войне в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Медиазона".

Как отмечают в издании, за две недели, благодаря публичным сообщениям, удалось установить 1351 имя ликвидированного оккупанта.

"Как и в предыдущие недели, мы замечаем чуть больший чем обычно рост числа погибших военнослужащих ракетных войск и артиллерии", - подчеркивают в "Медиазоне".

В частности, значительно выросло число погибших из Московской области. Это связано с тем, что волонтеры передали журналистам данные с подмосковных кладбищ.

По информации издания, за прошедшие две недели стало известно о ликвидации четырех офицеров-подполковников - Егора Болдырева, Андрея Коваля, Анатолия Матинова и Сергея Савенок.

Всего в поименный список убитых солдат РФ, который составили журналисты, входит 30 003 имени. При этом "Медиазона" добавляет, что реальное число убитых российских военных значительно выше.

Потери России в войне против Украины

Напомним, Генштаб ВСУ с начала полномасштабного вторжения россиян ежедневно публикует данные о потерях РФ в войне.

К примеру, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 580 российских военных. Всего с начала войны ликвидировано было 252 780 солдат страны-агрессора.