Кулеба заверил: Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно в пределах Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, заверив, что их будут использовать исключительно в пределах границ Украины, сообщает Европейская правда.
"Ракеты дальнего радиуса действия доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Обе ракеты будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность ракет, тем короче война", – написал он в Twitter.
Ранее в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.
По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.