Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией – Ермак

Украина 11 августа начала двусторонние консультации по "гарантиям безопасности" с Великобританией, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что к декларации "Большой семерки" о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились уже 13 стран. При этом, как он напомнил, Украина уже начала двусторонние консультации по гарантиям с США.

"Действительно, после наших американских коллег мы начали (консультации. – Ред.) с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Это страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных и стратегических партнеров", – сказал Ермак.

"Сегодня, действительно, состоялся очень важный разговор. Мы уже можем сказать о том, что с Великобританией такие консультации начаты", – добавил руководитель ОП.

Он отметил, что сейчас цель – до конца года иметь первые двусторонние соглашения со странами, которые предоставят гарантии безопасности Украине.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".