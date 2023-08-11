Контрнаступление Украины: в Эстонии заявили, что инициатива на стороне ВСУ
Начальник оперативного управления Генерального штаба обороны полковник Тармо Кундла заявил, что за последнюю неделю в Украине происходили локальные обстрелы, сейчас идет война на истощение, однако фактически инициатива на стороне ВСУ, сообщает Деловая столица.
Его слова приводит ERR.
"Линия столкновения в Украине за неделю существенно не сместилась, и, учитывая соотношение сил, этого следовало ожидать", — говорится в заявлении.
По его словам, война на истощение продолжается. Кундла добавил, что поскольку ни у российских сил, ни у украинских вооруженных сил нет преимущества против противника, такая ситуация не способствует масштабным атакам.
Кроме того, в генштабе Эстонии высказались о линиях обороны в Украине.
"Линии обороны должны быть захвачены, и это очень, очень сложная работа", — заявил Кундла.
По его словам, линии обороны расположены вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а армия переведена в закрытые помещения, поскольку пребывание в палатках привело к роковым последствиям.
Войска сосредоточены вблизи гражданских населенных пунктов и это также является причиной активизации атак на гражданскую инфраструктуру, добавил Кундла.
По его словам, линии обороны сильнейшие вдоль основных магистралей, большие населенные пункты превращены в центры обороны, поэтому захватить их еще труднее.
"В основном бои проходят в тех же районах, что и во время Второй мировой войны", — сказал Кундла.
Кундла отметил, что, хотя украинские силы пока имеют небольшую инициативу, не видно, что война на истощение закончится и начнутся более масштабные атаки.
"Происходящее на северо-востоке Украины может определить успех или неудачу на юге, и наоборот", — добавил он.