Контрнаступление Украины: в Эстонии заявили, что инициатива на стороне ВСУ

Начальник оперативного управления Генерального штаба обороны полковник Тармо Кундла заявил, что за последнюю неделю в Украине происходили локальные обстрелы, сейчас идет война на истощение, однако фактически инициатива на стороне ВСУ, сообщает Деловая столица.

Его слова приводит ERR.

"Линия столкновения в Украине за неделю существенно не сместилась, и, учитывая соотношение сил, этого следовало ожидать" , — говорится в заявлении.

По его словам, война на истощение продолжается. Кундла добавил, что поскольку ни у российских сил, ни у украинских вооруженных сил нет преимущества против противника, такая ситуация не способствует масштабным атакам.

Кроме того, в генштабе Эстонии высказались о линиях обороны в Украине.

"Линии обороны должны быть захвачены, и это очень, очень сложная работа" , — заявил Кундла.

По его словам, линии обороны расположены вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а армия переведена в закрытые помещения, поскольку пребывание в палатках привело к роковым последствиям.

Войска сосредоточены вблизи гражданских населенных пунктов и это также является причиной активизации атак на гражданскую инфраструктуру, добавил Кундла.

По его словам, линии обороны сильнейшие вдоль основных магистралей, большие населенные пункты превращены в центры обороны, поэтому захватить их еще труднее.

"В основном бои проходят в тех же районах, что и во время Второй мировой войны" , — сказал Кундла.

Кундла отметил, что, хотя украинские силы пока имеют небольшую инициативу, не видно, что война на истощение закончится и начнутся более масштабные атаки.