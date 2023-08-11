Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии: пострадала женщина
Российские военные обстреляли город Никополь Днепропетровского района по тяжелой артиллерии; пострадала женщина, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
"Сегодня от вражеских снарядов содрогался Никополь. Российская армия накрыла город тяжелой артиллерией", — сообщил он.
В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в результате атаки повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто и изуродованы пять линий электропередач.