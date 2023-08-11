Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии: пострадала женщина

Российские войска обстреляли Никополь из артиллерии: пострадала женщина
Фото: Telegram

Российские военные обстреляли город Никополь Днепропетровского района по тяжелой артиллерии; пострадала женщина, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Сегодня от вражеских снарядов содрогался Никополь. Российская армия накрыла город тяжелой артиллерией", — сообщил он.

В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто и изуродованы пять линий электропередач.

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