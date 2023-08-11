Шольц прокомментировал возможную передачу Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в дебатах о возможной передаче Украине крылатых ракет Taurus высказывается сдержанно, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью газете Thüringer Allgemeine, передает ntv.

"Нет никакого нового положения дел в этом вопросе", – заявил Шольц.

"Мы по-прежнему сосредоточены на поставке оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", – сказал он.

По его словам, Германия продолжит этот курс в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Политики от коалиционных партий и оппозиции в последнее время требуют предоставить украинским вооруженным силам ракеты, пригодные для уничтожения бункеров и защищенных командных пунктов на расстоянии до 500 километров.

Ранее в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.