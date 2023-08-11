Вебсайты по продаже е-сигарет будут проверять возраст посетителей - Минэкономики

Кабинет министров обязал вебсайты производителей и импортеров электронных сигарет и систем нагрева табака проверять возраст посетителей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщило Министерство экономики.

"В перечень сайтов попадают страницы, содержащие информацию о продаже, обслуживании и комплектовании табачных и никотинсодержащих изделий" , – говорится в сообщении.

Вход на сайты по продаже табачных систем и электронных сигарет будет осуществляться по документам, подтверждающим возраст посетителя.

"Система идентификации будет разрабатываться" — уточнили в министерстве.

Соответствующее постановление правительство разработало во исполнение требований закона №1978 о здравоохранении населения от вредного влияния табака.

Минэкономики считает, что решение будет способствовать защите детей и молодежи от вредного влияния табачных изделий, ограничит доступ к ним и использование их несовершеннолетними.

Напомним, законодательство Украины запрещает продажу алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет. Первое установленное нарушение карается штрафом 1020 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается в десять раз и составляет 10 200 грн.