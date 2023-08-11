Афины и Киев провели переговоры по "гарантиям безопасности" для Украины

Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью заключения двустороннего соглашения, результатом которого станет обязательство Греции предоставить Украине "гарантии безопасности" в нескольких секторах, а не только в оборонной сфере, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Ekathimerini.

На более широком политическом уровне стороны обсуждают создание рамок, которые приведут двусторонние отношения между Грецией и Украиной в соответствие с духом декларации лидеров G7, а затем и Европейского Совета о продолжении долгосрочной поддержки Киева и на практическом уровне.

Дискуссия относительно политического измерения вопроса сейчас происходит на уровне министерств иностранных дел.

Если эти дискуссии будут завершены, будет также рассмотрен вопрос о том, как конкретизировать отдельные измерения соглашения. Американцы также участвуют в этих контактах.

Долгосрочные цели включают восстановление Украины и ее включение в западноевропейские экономические структуры. Одной из обсуждаемых тем является энергетическая безопасность Украины, которая больше не зависит от России.

С точки зрения принципов, одной из важных для Греции проблем является международное право, международное правосудие и верховенство права. Ожидается, что Афины будут пытаться играть определенную роль в этой сфере.

Как сообщалось, Украина 11 августа начала двусторонние консультации по "гарантиям безопасности" с Великобританией.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".