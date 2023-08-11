Синегубов рассказал, сколько людей удалось эвакуировать из Купянской общины
Продолжается обязательная эвакуация гражданских лиц из прифронтовых пунктов Купянской общины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
"Из населенных пунктов, расположенных непосредственно у линии фронта в Купянском районе, продолжается обязательная эвакуация гражданских. Она происходит планово, по определенным безопасным маршрутам. По состоянию на сейчас вывезено 63 человека, в том числе 9 детей.
Из тех населенных пунктов, которые на расстоянии 7-10 км от линии фронта, рассматривается возможность объявления принудительной эвакуации детей. В том числе непосредственно из города Купянск. Это решение должно быть принято на Совете обороны области и согласовано с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".
По словам Синегубова, сейчас в Купянской общине остается около 12 тысяч человек. В Харькове и отдаленных от фронта областях Украины зарезервированы места для размещения эвакуированных. Сейчас такой резерв в Харькове составляет 3,5 тысячи мест. Но этот показатель может быть оперативно увеличен до 16 тысяч.