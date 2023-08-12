Ермак о поддержке Формулы мира Зеленского: уже 58 стран с нами
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 58 поддерживают Формулу мира Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Ермак в Telegram.
"Пятая встреча с представителями иностранных дипучреждений по реализации Формулы мира Владимира Зеленского.
Уже 58 стран с нами (на предыдущей встрече было 43 представителя государств)".
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.