Ермак о поддержке Формулы мира Зеленского: уже 58 стран с нами

Ермак о поддержке Формулы мира Зеленского: уже 58 стран с нами
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 58 поддерживают Формулу мира Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Ермак в Telegram.

"Пятая встреча с представителями иностранных дипучреждений по реализации Формулы мира Владимира Зеленского.
Уже 58 стран с нами (на предыдущей встрече было 43 представителя государств)".

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года  в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов.

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