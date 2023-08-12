Рубль достиг нового антирекорда: уже 100 единиц за один доллар

Российская валюта продолжает падение и по состоянию на ночь 12 августа один доллар стоит 100 рублей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит статистика Финансы Google.

Утром 11 августа рубль достиг нового антирекорда. На торгах Московской биржи курс доллара составлял 98,38 рубля, однако затем валюта продлила падение ровно до 100 рублей. Евро к моменту публикации стоит 109,64 рубля.

С начала 2023 года курс доллара в РФ вырос более чем на 38%, тогда как евро - на 42%. По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Падение российского рубля

Напомним,российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль потерял конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.

Однако в августе валюта начала падать, уверенно приближаясь к отметке в 100 рублей за доллар.