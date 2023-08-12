Фонд госимущества не смог продать первый актив, изъятый у российского олигарха

Первый аукцион по продаже подсанкционного российского актива — аграрной компании Инвестагро — не состоялся из-за нехватки потенциальных покупателей, сообщает Новое время.

Компания будет выставлена на новые торги, сообщили в Фонде госимущества Украины.

"10 августа из-за нехватки потенциальных покупателей не состоялся первый аукцион по продаже санкционного имущества, на котором ФГИУ планировал продать аграрную компанию Инвестагро" , — говорится в сообщении.

Стартовая (балансовая) стоимость предприятия составляла 55 млн.

В то же время необоротные активы предприятия составляют лишь 3,9 млн грн. Львиная доля балансовой стоимости — 21 млн грн — дебиторская задолженность, то есть средства, которые контрагенты должны оплатить предпринимателю. Кроме этого, инвестор должен погасить 17,2 млн грн текущих долгов.

В Фонде отмечают, что продолжают готовить российские активы к приватизации и уже вскоре объявят новый аукцион.

Как сообщалось, Украина национализировала компании ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат, ООО Тай-Минералс и ООО Инвестагро, которые принадлежали российскому олигарху Михаилу Шелкову.