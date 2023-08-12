Андрющенко: В Мариуполе оккупанты проводят новую волну жестоких зачисток и проверок
Росгвардия усилила проверку гражданских жителей, известно об исчезновении людей, сообщает Деловая столица.
В Мариуполе оккупанты проводят новую волну жестоких зачисток и проверок. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз — окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так", — написал Андрющенко.
Росгвардия ужесточила проверку гражданских жителей, известно об исчезновении людей.
"На этот раз — окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздувание. Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин — просто ротация РосГвардии и ФСБ… Нелюди. Просто изверги", — эмоционирует чиновник.