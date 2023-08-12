В Польше отреагировали на желание Лукашенко улучшить отношения

В МИД Польши отреагировали на неожиданное заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы желании улучшить отношения, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает RMF FM.

"Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Остановить атаки на нашей границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных – более 1000 человек находятся в тюрьмах Беларуси", – отметил заместитель министра Яблонский.

По его словам, это решения, которые принимают только люди у власти Беларуси.

"У нас нет и никогда не было враждебных намерений в отношении Беларуси. Мы не намерены поддерживать плохие отношения с Беларусью. Наоборот, мы хотели бы, чтобы они были как можно лучше, но именно белорусская власть ведет себя так, как она ведет себя, и она несет полную ответственность за то, что у нас плохие отношения. Беларусь – это просто страна, которая враждебна к Польше", – добавил заместитель главы МИД Польши.

Напомним, Лукашенко заявил в пятницу в Минске, что готов улучшать белорусско-польские отношения.

"Мы соседи, и соседей не выбирают, они от Бога", – сказал белорусский диктатор.

В прошлом Лукашенко обвинял Польшу в том, что она якобы готовит агрессию против Беларуси.