В Украине от войны пострадали более 1 597 детей - ювенальные прокуроры

В общей сложности, более 1 597 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ, сообщает Деловая столица.

Пол тысячи детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ, сообщает Офис Генрокурора.

По данным ювеналов, более 1 597 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 12 августа 2023 г. по официальной информации ювенальных прокуроров 500 детей погибли и более 1 097 получили ранения различной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях" , — говорят правоохранители.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 485, Харьковской — 298, Киевской — 129, Херсонской — 118, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 94, Черниговской — 71, Луганской — 67.

Накануне в результате вражеских ракетных обстрелов Коломыйского района Ивано-Франковской области погиб 8-летний мальчик.