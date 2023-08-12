Под российским огнем за сутки были 10 областей, есть погибшие и раненые

Российская армия атаковала десять украинских областей за сутки 11-12 августа, от обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданских, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка ОВА.

Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Ивано-Франковская: вчера около 10 часов враг совершил обстрел инфраструктуры Ивано-Франковской области аэробаллистическими ракетами. По оперативным данным, ракета Х-47 "Кинжал" попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, один взрослый гражданский получил повреждения. Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела (43 взрыва). Враг бил из минометов и АГС. Семеновское общество Новгород-Северского района - 2 обстрела в направлении села Блешня из минометов и АГС. Сновская громада Корюковского района - обстрел из минометов в направлении села Клюсы; Новгород-Северская громада - обстрел в направлении села Гремяч из минометов. Без жертв и разрушений.

Сумская область: ночью россияне совершили артобстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 6 взрывов. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская громады. Середино-Будская громада: в результате одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилых хозяйства.

Днепропетровщина: вчера днем российская армия накрыла Никополь тяжелой артиллерией. Пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. Повреждены 5 линий электропередач.

Запорожская: за минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам области. Зафиксировано 54 артобстрела по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Полтавки, Левадного, Щербаков, Темировки, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней, Павловки и Червоноднепровки. военные рф трижды обстреляли из РСЗО Темировку и Лобково, осуществили авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке, 4 ракетных удара пришлись по Камышевахе. Кроме того, враг атаковал с БПЛА Запорожье, Гуляйпольское и Красное. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. Погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы. За сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окоп Богодуховского района, Ветеренарное, Стрелечья Харьковского района, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Чугуевского района. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Шийковка, Чернещина, Пролетарское. В результате обстрела с. Тимофеевка Богодуховского района были повреждены гидросооружения Тимофеевского водохранилища.

Луганщина: обстрелам противника подверглись Невское, Диброва, Белогоровка. За сутки противник совершил 144 обстрелов (523 снаряда). Противник продолжает использовать учебные заведения оккупированных территорий в собственных целях. В частности, в населенном пункте Северный на юге Луганщины здание школы занято военными РФ. Образовательный процесс остановлен.

Донецкая область: 2 погибших, 1 раненый за сутки. Россияне совершили 18 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, с.Благодатное, с.Елизаветовка, с.Тоненькое. с.Богоявленка. Повреждены 12 частных жилых домов, морг, ангар агрофирмы, гражданский автомобиль.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады, в результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет. Также в течение дня враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады; произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано. Без пострадавших. Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 39 обстрелов (159 снарядов), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (9 снарядов). Рашисты попали в районы 19 населенных пунктов области; территорию завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине; пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе. Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, 10 получили ранения.