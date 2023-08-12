Шмыгаль: Украина работает над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования

Правительство планирует к декабрю увеличить украинскую энергосистему на 2,9 ГВт мощности, сообщает Деловая столица.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина работает над увеличением поставок систем противовоздушной обороны и энергооборудования, чтобы увеличить украинскую энергосистему на 2,9 ГВт мощности до декабря.

"Вместе с главой ВРУ Русланом Стефанчуком, главой ОПУ Андреем Ермаком и коллегами из правительства встретились с послами иностранных стран, работающими в Украине. Сегодня говорили, в частности, о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности" , — написал Шмыгаль в телеграмм-канале .

Сейчас краткосрочной задачей является восстановление и защита украинской энергосистемы зимой. Для этого производятся проекты защиты энергообъектов, продолжается работа над организацией постоянного международного мониторинга безопасности объектов энергетического сектора для быстрой реакции на вызовы.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Украина активно взаимодействует с европейскими партнерами в вопросах увеличения поставок электроэнергии. Украина и ее партнеры продолжат совместную работу над тем, чтобы в современном мире энергетика не превращалась в оружие, чтобы критическая инфраструктура не становилась объектом террора.

Премьер-министр подчеркнул, что высока вероятность того, что РФ будет продолжать масштабный террор против энергетики Украины и этой зимой.