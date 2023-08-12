Украина начала регистрировать суда для прохода коридорами в Черном море

Украина начала регистрировать торговые суда, готовые пройти временными коридорами в Черном море, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что судовладельцы и капитаны судов были предупреждены об угрозе со стороны российского флота и минной опасности в Черном море.

"Поэтому, конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - сказал спикер.

При этом Плетенчук не раскрыл подробностей о количестве судов, которые уже прошли регистрацию. Он отметил, что "все подробности относительно этого мы пока раскрывать не можем".

Также Украина пока не определилась со сроками, сколько будут действовать коридоры в Черном море.

"Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле то состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено теми событиями, которые происходят в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее", - объяснил он.

По словам спикера, временные коридоры должны помочь в преодолении международного гуманитарного кризиса, а также дать возможность компаниям забрать суда, находящиеся в "гуманитарном плену" из-за агрессии России.

Коридоры в Черном море

Как сообщалось, спустя почти месяц после того, как РФ вышла из "зернового соглашения" Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ.

Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Позже командующий ВМС Украины Олег Чалык объяснил, что коридор в Черном море будет прозрачным, а на корабли поставят камеры, чтобы засвидетельствовать, что это только гуманитарная миссия.