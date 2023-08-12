ЕС предоставил Украине почти 224 тысячи снарядов

Европейский Союз поставил Украине 223 800 боеприпасов согласно первой части плана предоставления миллиона артиллерийских снарядов для помощи Киеву в противодействии российской агрессии, сообщает Deutsche Welle.

Об этом сообщил спикер ЕС Петер Стано, пишет AFP.

"Страны-члены (ЕС. – Ред.) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов" , – сказал Стано.

Весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки в Украину артиллерийских снарядов, поскольку украинские силы столкнулись с нехваткой крайне необходимых им боеприпасов. Страны согласовали план стоимостью в два миллиарда евро, который предусматривал поставки боеприпасов из их запасов и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине миллион боеприпасов в течение 12 месяцев.

Этапы плана по поставке боеприпасов Украине

Согласно первому этапу плана, действовавшему с 9 февраля по 31 мая, было выделено один миллиард евро для возмещения странам-членам ЕС примерно половины стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов. В общей сложности, по данным ЕС, общая стоимость предоставленных боеприпасов составила 1,1 миллиарда евро. Деньги ЕС возместили лишь часть этого, что свидетельствует о том, что эта мера не достигла цели, пишет AFP.

Количество переданных Украине боеприпасов, озвученное Станом, не слишком поразительно отличается от озвученного в конце мая верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. Тогда он заявил, что ЕС передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1,3 тысячи ракет.

Такая ситуация указывает на то, что до достижения цели ЕС по передаче Украине миллиона снарядов еще далеко, отмечает агентство AFP. Ранее в нескольких странах ЕС уже выражали скепсис по этому обещанию, опасаясь, что реализовать его не удастся.

Согласно второй части плана Европейское оборонное агентство ведет переговоры с европейскими производителями о совместных контрактах на закупку 155-мм снарядов и ракет. (Агентство. - Ред.) ожидает, что рамочные контракты с (оборонной. - Ред.) промышленностью будут подписаны в ближайшие недели, что позволит государствам-членам размещать заказы, сообщили в ЕС. Для того чтобы подпасть под план поставок ЕС, любые контракты должны быть заключены до конца сентября.

В общей сложности ЕС и его страны-члены заявляют, что после полномасштабного вторжения России потратили около 20 миллиардов евро на поставку разнообразного оружия Украине. США, по данным Пентагона, по состоянию на 25 июля выделили Украине более 43,7 миллиарда долларов помощи. Накануне президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить около 40 миллиардов долларов дополнительных расходов. Из них 24 миллиарда долларов предусмотрены на расходы, связанные с войной РФ против Украины, в том числе и на помощь Киеву и другие международные нужды, связанные с российской агрессией.