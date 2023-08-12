РосСМИ: В Калининградской области разбился истребитель, экипаж погиб

РосСМИ: В Калининградской области разбился истребитель, экипаж погиб
Фото: ТАСС

В Калининградской области России разбился Су-30, экипаж погиб, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных.

Причиной крушения самолета, по предварительной информации, стала "техническая неисправность".

Справка: Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе, поколение 4+.

Россия использует эти самолеты на войне против Украины.

Телеграмм-канал "112" сообщил, что перед падением СУ-30 пошел на снижение, позже раздался взрыв в воздухе, самолёт накренился и упал.

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