РосСМИ: В Калининградской области разбился истребитель, экипаж погиб
В Калининградской области России разбился Су-30, экипаж погиб, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных.
Причиной крушения самолета, по предварительной информации, стала "техническая неисправность".
Справка: Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе, поколение 4+.
Россия использует эти самолеты на войне против Украины.
Телеграмм-канал "112" сообщил, что перед падением СУ-30 пошел на снижение, позже раздался взрыв в воздухе, самолёт накренился и упал.