В районе Крымского моста второй раз за день раздаются взрывы

В оккупированном Крыму в районе Керченского моста второй раз за день раздаются взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", "Медуза", Mash.

Корреспондент "Радио Свобода" сообщил о новых взрывах в Керчи.

Местные жители сообщают о восьми взрывах.

Движение по мосту снова перекрыто, россияне сообщают, что "работает ППО".

Также оккупанты заявляют о запуске "дымовой завесы".

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов снова заявил о сбитии ракеты - на этот раз одной.

Предыстория: Ранее 12 августа российские оккупанты сообщали о "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в сети публиковали кадры с белым и черным дымом.