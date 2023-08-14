Ночные атаки на Одессу: ПВО уничтожила 15 дронов и 8 "Калибров"

Российские оккупанты ночью 14 августа трижды атаковали Одессу, силы противовоздушной обороны сбили 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр", обломки сбитых ракет повредили супермаркет и общежитие, предварительно пострадали три человека.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины, сообщает Украинская правда.

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены" , – заявили в силах обороны.

Сообщается, что в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Фото: t.me/SJTF_Odesa

Также взрывной волной изуродованы окна и балконы в нескольких зданиях и побиты припаркованные рядом автомобили.

Отмечается, что на двух объектах вспыхнул огонь, над ликвидацией которого работают пожарные.

Предварительно, по данным Сил обороны юга, известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, им оказали медицинскую помощь.