Сводка Генштаба: за сутки на фронте более 30 боевых столкновений

В течение 13 августа между Вооруженными силами Украины и российскими оккупационными войсками произошло 33 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огурцово, Окип, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Каменка Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Диброва, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клищиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Привилегия, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Александрополь, Спепово, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Золотая Нива, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Красного, Волшебного, Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Волшебное, Лобковое, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Зеленой Рощи, Одрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Огромное, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Казацкое, Антоновка, Токаревка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, станцию РЭБ, средство противовоздушной обороны противника.