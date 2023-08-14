Франция помогла подготовить 6 тысяч украинских военных

Франция помогла с подготовкой в учениях шести тысяч украинских военных в рамках поставленного плана на текущий год.﻿﻿ Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var Matin, сообщает Европейская правда.

"Уже в августе мы достигли цели, которую поставили перед собой на год, подготовив шесть тысяч украинских военных, распределенных между Францией и Польшей" , – заявил министр.

Лекорню отметил, что для контрнаступления Украины необходимо "новое поколение солдат, которых нужно обучать".

Он подчеркнул, что Франция продолжит помогать Украине, в частности, с военной техникой и боеприпасами.

Министр добавил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию 155 мм артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Франция помогает с поставками средств противовоздушной обороны.

11 августа британское Министерство обороны сообщило﻿, что около 900 украинских морпехов прошли обучение в Великобритании, где отрабатывали операции на воде на малых лодках и рейды на берег.