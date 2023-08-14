Оккупанты заставляют старшеклассников на оккупированных территориях получать паспорт РФ – ЦНС
Российские оккупанты проводят среди старшеклассников на оккупированных территориях Украины принудительную паспортизацию, угрожая не выдать аттестаты об окончании школы.
Об этом заявили в Центре национального сопротивления.
"Оккупанты угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Следовательно, враг прибегает к принуждению", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, паспортизация необходима оккупационным администрациям во избежание проблем, поскольку в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства на оккупированных территориях. Следовательно, оккупанты спешат с выдачей паспортов РФ.