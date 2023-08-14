ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 27 артсистем – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 27 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 530 российских окупантов, а также уничтожили 8 танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 14 августа.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 254380 (+530) человек ликвидировано,
  • танков – 4306 (+8),
  • боевых бронированных машин – 8354 (+19),
  • артиллерийских систем – 5099 (+27),
  • РСЗО – 714 (+1),
  • средств ПВО – 479 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 313 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4213 (+9),
  • крылатых ракет – 1379 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7562 (+19),
  • специальной техники – 766 (+6).

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