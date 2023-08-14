ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 27 артсистем – Генштаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 530 российских окупантов, а также уничтожили 8 танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 14 августа.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили: