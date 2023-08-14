ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 27 артсистем – Генштаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 530 российских окупантов, а также уничтожили 8 танков, 27 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 14 августа.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 254380 (+530) человек ликвидировано,
- танков – 4306 (+8),
- боевых бронированных машин – 8354 (+19),
- артиллерийских систем – 5099 (+27),
- РСЗО – 714 (+1),
- средств ПВО – 479 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 313 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4213 (+9),
- крылатых ракет – 1379 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7562 (+19),
- специальной техники – 766 (+6).