Греция ведет переговоры о производстве боеприпасов для Украины и ЕС – СМИ

В Греции компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155-мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС, сообщает Европейская правда.

По данным собеседников издания Kathimerini, переговоры проходят в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе. Их результаты ожидаются в ближайшее время, поскольку 30 сентября истекает период заключения контрактов.

В материале говорится, что 10 мая в Брюсселе состоялась закрытая встреча с участием представителей крупнейших оборонных предприятий ЕС.

В ходе встречи высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель попросил ее участников донести до национальных правительств инициативу по быстрому производству одного миллиона снарядов для Украины до весны следующего года, а также необходимость создания европейского запаса боеприпасов крупного калибра.

В то же время издание отмечает, что сейчас Hellenic Defence Systems не в состоянии производить все боеприпасы собственными силами.

Источники рассказывают, что компания имеет техническую возможность взять на себя последний этап производственной цепочки, который охватывает снаряжение, сборку и упаковку боеприпасов.

Сейчас ведется поиск партнеров для первого этапа, в который входят изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для боеприпаса.

Весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, поскольку украинские силы столкнулись с нехваткой крайне необходимых им боеприпасов.

Страны согласовали план стоимостью два миллиарда евро, который предусматривал поставки боеприпасов из их запасов и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине миллион боеприпасов в течение 12 месяцев.