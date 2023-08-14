На Западе просчитывают планы затяжной войны до следующего лета – WSJ

Западные военные аналитики разрабатывают сценарии хода войны России против Украины на основе предположения, что в этом году не удастся добиться решающего успеха, и решают, какое новое вооружение сможет следующей весной изменить сложившийся баланс сил в пользу Украины. Этому посвящена статья в Wall Street Journal, сообщает Лига.net.

Авторы отмечают во вступлении, что нынешнее наступление ВСУ по минным полям и взлом выстроенной россиянами обороны может продолжаться еще много месяцев, поэтому логично рассмотреть варианты планирования на следующий период.

Хотя удар ВСУ, который кардинально изменит ситуацию, все еще возможен в ближайшем будущем, однако военачальники и политики уже задаются вопросом, как можно в следующие несколько месяцев подготовить Украину к следующей фазе затяжного конфликта.

Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв может нанести российским силам такой ущерб, что уже этой зимой российский диктатор Владимир Путин сядет за стол переговоров для предметного разговора об урегулировании, пишет издание. Однако, как считают дипломаты, шансы на это сейчас кажутся "незначительными". Россия наращивает в Украине и численность личного состава, и мощность обороны.

Сейчас цель Киева состоит в том, чтобы нынешнее наступление оказалось достаточно успешным и показало как гражданам Украины, так и союзникам, что военная помощь была не напрасной и должна продолжаться.

Даже если прорыва до конца лета не произойдет, Украина может продолжать наступление до зимы. Но даже несмотря на то, что дождь и снег затруднят действия тяжелой техники, ВСУ показывают более высокую эффективность, действуя небольшими подразделениями даже с более легкой техникой.

Нынешние попытки Украины использовать для наступления европейские танки и бронетранспортеры США "не увенчались успехом", пишет WSJ, однако к весне следующего года у Киева будет еще больше западной техники и более опытные экипажи для нее.

К середине следующего года у Украины уже будет возможность использовать в войне истребители F-16. Усиливается давление на Вашингтон касательно предоставления ВСУ ракет большой дальности ATACMS и на Германию касательно крылатых ракет Taurus. Кроме того, рассматриваются варианты вооружить F-16 высокоточным дальнобойным оружием, которое позволит им наносить тяжелый урон россиянам, не входя в зону досягаемости их систем ПВО.