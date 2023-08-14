Целью ночной атаки РФ был центр Одессы – Гуменюк

Целью ночной атаки врага был центр Одессы, ракеты приходилось сбивать над жилыми кварталами. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Целью был непосредственно центр Одессы. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами. А это значит, что именно туда враг и направлял их" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, не исключено, что под угрозой находилась и портовая инфраструктура. Но силы ПВО сработали отлично.

Гуменюк напомнила, что в эту ночь враг трижды атаковал Одесщину, используя и ударные дроны, и ракеты типа "Калибр". "Всего 15 дронов было запущено в двух волнах атак и 8 ракет типа "Калибр" , - отметила она.

По словам руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", все атаки были отбиты силами ПВО. Однако последствия противовоздушной обороны и взрывной волны сказались и на жилых домах, и на административных, вспыхнуло два пожара. "Есть информация о трех пострадавших сотрудниках супермаркета, двое из которых госпитализированы" , - добавила Гуменюк.

Напомним, ночью 14 августа враг трижды атаковал ночью Одесщину. Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены. В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары.