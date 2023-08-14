Минобороны: ВСУ имеют определенный успех в Урожайном на юге Донбасса

Силы обороны имеют некоторые успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области, украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи" , – сказала она.

По ее словам, ВСУ имели "определенные успехи" также южнее и юго-восточнее Старомайорского.

Украинские защитники закрепляются на некоторых участках, отметила она.