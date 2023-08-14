В британской разведке рассказали о роли плацдармов ВСУ на левобережной Херсонщине

Активизация борьбы украинских сил за контроль над новыми точками левобережье Днепра под Херсоном заставляет российское командование задуматься о переброске туда подкрепления с приоритетного направления под Запорожьем, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 14 августа.

Разведка рассказывает, что на прошлой неделе в нижнем течении Днепра активизировались небольшие бои, поскольку украинские силы совершают рейды и пытаются закрепляться на новых местах на левом берегу.

В дополнение продолжается расширение плацдарма, который украинские защитники удерживают рядом с разрушенным Антоновским мостом с июня 2023 года. Разведка предполагает, что в некоторых из этих операций скорее всего воспользовались моментами ротации российских подразделений на позициях.