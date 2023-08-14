В Иране произошел теракт у мечети: есть погибшие и раненые

В городе Шираз на юге Ирана произошла стрельба у мечети Шах-Чераг. Два человека пытались войти в храм, открыв огонь по людям. Местные власти и СМИ сообщают о гибели от одного до четырех человек, также по меньшей мере семь граждан получили ранения, сообщает Зеркало недели.

Как пишет новостное агентство Tasnim, во время теракта двое вооруженных мужчин пытались войти в мавзолей. В результате террористической атаки на храм погибли два священнослужителя.

По информации военных в южной провинции Фарс, один террорист был задержан, он имел при себе винтовку и 8 магазинов с патронами. Мужчину уже допрашивают. Второго нападавшего разыскивают правоохранители.

Также в результате нападения ранения получили по меньшей мере семь человек. Их доставили в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Ирана, ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки ИГИЛ.