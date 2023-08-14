На Бахмутском направлении ВСУ уже уволили 40 квадратных километров – Маляр

На южном фланге Бахмутского направления освобождены уже 40 квадратных километров украинской земли, но ситуация там остается очень сложной. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Укринформ.

"За прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 3 квадратных километра украинской земли, а всего на южном фланге Бахмутского направления освобождено уже 40 квадратных километров" , - отметила она.

Однако, по ее словам, на этом участке фронта очень сложно продвигаться.

"Враг пытается взять под контроль Марьинку, а Авдеевку оцепить, а также вернуть контроль над утраченными территориями. Украинские воины мужественно защищают эти направления, но ситуация там крайне сложная" , - отметила Маляр.

Также заместитель министра обороны сообщила, что враг концентрирует силы на Купянском и Лиманском направлениях, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмутского направления.

"На прошлой и позапрошлой неделе враг активизировался именно на Купянском и Лиманском направлениях. Это был ответ врага на наше успешное продвижение на Бахмутском направлении. Врагу важно было отвлекать наши силы в других направлениях, чтобы мы не могли концентрироваться для наступления на Бахмутском направлении" , – отметила она.

Однако, по словам Маляр, за эти полторы недели ВСУ "достаточно ощутимо там уничтожили мощи врага".

"Количество обстрелов на этих направлениях снизилось. Это значит, что мы ощутимо ослабили их потенциал. Но они собираются с силами, перегруппировываются, подтягивают новую технику, новых людей, чтобы пытаться наступать дальше" , - пояснила она.

В частности, как отметила заместитель министра обороны, на Купянском направлении враг увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

Маляр отметила, что цель врага в целом выйти на границы Луганской и Донецкой областей и вернуть в Харьковскую область потерянные ими территории.