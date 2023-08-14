Пора начать серьезно относиться к потенциальному распаду РФ – The Hill

Ряд аналитиков рассматривают распад Российской Федерации как возможное следствие катастрофической войны Владимира Путина в Украине. И хотя для мира было бы лучше иметь значительно ослабленную Россию, ее падение не может пройти гладко, пишет для The Hill Александр Мотыль – профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке, специализирующийся на Украине, России и СССР и являющийся автором книг «Конец империи» и «Почему империи возрождаются», сообщает Зеркало недели.

По его мнению, правы те, кто утверждает, что Россия, ограниченная Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, немедленно перестанет быть крупным геополитическим игроком, а следовательно, не будет представлять угрозу для любого из ее соседей – особенно, если последние объединятся с Западом. Жизнь в таком государстве, возможно, будет беднее, но, вероятно, будет более безопасной и надежной. И даже если Россия сохранит все свое ядерное оружие, она будет не в состоянии применить его, за исключением очень маловероятного случая скоординированной атаки со стороны ее соседей.

Но более хмуро настроенные аналитики, которые беспокоятся о пути к окончательному распаду России, тоже правы. Путин оказался в ловушке и, возможно, склонен к отчаянным мерам. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, как свидетельствуют его бессмысленные послания, возможно, сумасшедший – и он, к сожалению, не одинок в своем безумии. Российские элиты расколоты и фрагментированы, им не хватает целостного и согласованного видения будущего своей страны; никто не знает, что делать с губительной войной в Украине.

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что «фрагментированная, деморализованная Россия – это игровая площадка дьявола. …Внутренний беспорядок в России создает серьезную дилемму для Путина, но он очень опасен и для Запада».

Как отмечает Татьяна Становая из Фонда Карнеги, «эти события превращают Россию в гораздо менее сплоченное образование, пронизанное внутренними противоречиями и конфликтами, более нестабильным и непредсказуемым».

Но почему внутренние беспорядки и непредсказуемость являются проблемой для Запада – или, если уж на то пошло, для Украины или любого другого соседа России?

Россия находится в беспорядке уже 30 лет. Правда, годы правления Бориса Ельцина в 1990-х были особенно тяжелыми, но Путину явно не удалось построить сплоченное общество и функционирующую экономику. Репрессированное общество может быть более гибким, но оно не является сплоченным и стабильным, как убедился Советский Союз во время перестройки.

Дирижистская экономика может позволить властям направлять ресурсы на любые проекты, которые они хотят, но от этого она не становится более функциональной. Путину удалось построить более сильный режим и государство, но даже этот успех оказался обманчивым. Теперь понятно, что усиление сил принуждения при одновременном разрешении бюрократии действовать безнаказанно и захватывать ренту – это не путь к укреплению государства, но это отличный способ содействовать коррупции и самообогащению.

Таким образом, постсоветская Россия всегда была, по выражению Становой, «пронизана внутренними противоречиями и конфликтами». Разница в том, что сейчас они стали видимыми.

Постсоветская Россия тоже была непредсказуемой. Кто мог подумать, что Ельцин откроет огонь по парламенту? Что его преемником станет неизвестный офицер КГБ? Что этот неизвестный офицер КГБ разрушит несколько домов, в которых проживали сотни россиян, чтобы укрепить свою власть? Что он заключен в тюрьму, а затем освободит Михаила Ходорковского? Что он начнет войну против Украины в 2014 году и возобновит ее в 2022 году? Что он не расправится с лидером путчистов-наемников, возглавивший неудачную попытку государственного переворота?

Путина всегда ценили за его способность переигрывать и удивлять Запад. Что это, если не непредсказуемость? Увеличится ли непредсказуемость, если Россия переживет распад? Вероятнее ли противоположное – Россия станет более репрессивной внутри страны, что Путин станет более отчаянным, что война останется трясиной для России и освободительной борьбой для Украины, и что правление и режим Путина направляются к забвению?

Соседи России и Запад живут с глубоко нестабильной и непредсказуемой Россией уже три десятилетия. Какими бы ни были причины такого положения вещей, существует почти нулевая вероятность того, что Россия внезапно избавится от своей нестабильности и непредсказуемости и остановит свое сползание до распада. По признанию аналитиков, нестабильность и непредсказуемость являются продуктом внутренних дел России. Таким образом, они будут продолжать идти своим путем, независимо от того, что будут делать Запад или Украина.

Все, что могут сделать Запад и Украина, а также другие соседи России – это выиграть войну, изолировать себя от российского хаоса и представить, что нужно сделать, чтобы убедиться, что видение Януша Бугайского из Джеймстаунского фонда окажется долговечным:

«как слабое государство, находящееся под интенсивными международными санкциями и лишенное своей ресурсной базы в Сибири, [Россия] будет иметь гораздо меньшие возможности для нападения на соседей»;

«Восточный фронт НАТО станет более безопасным, а Украина, Грузия и Молдова вернут свои оккупированные территории и подадут заявки на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, не опасаясь реакции России»;

«страны Центральной Азии также будут чувствовать себя все более свободными».

Напомним, бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс убежден, что страны-партнеры Украины не должны бояться распада России, ведь такие же опасения были и перед развалом СССР.