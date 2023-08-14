В МИД Украины отреагировали на провокацию РФ в отношении турецкого судна

Официальный Киев осудил провокационные действия РФ в отношении турецкого гражданского судна "Сукру Окан", которое направлялось в порт Измаила. Такое заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины, сообщает Европейская правда.

В МИД осудили провокационные действия России 13 августа в Черном море в отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", который направлялся в порт Измаила.

"ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореплавания в Черном море.

Выражаем поддержку и солидар ность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море" , – заявили в МИД.

МИД также отмечает, что Россию следует лишить возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в частности к украинским морским портам.

"В этой связи Украина призывает партнеров усилить усилия для сохранения функционирования Черноморской зерновой инициативы, которая играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности" , – добавляет МИД.

Напомним, Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра. После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет﻿, что россияне солгали об осмотре "Sukru Okan" и предупредительных выстрелах, а на самом деле были только угрозы в эфире.