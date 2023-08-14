Россияне ночью обстреляли Запорожскую область, двое погибших

Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожского района в ночь на 14 августа. Об этом заявили в Главном управлении ГСЧС в Запорожской области, сообщает Украинская правда.

"Запорожский район. Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов. В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетели окна. Спасены 3 человека, к сожалению, двое погибли" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что чрезвычайники проводили поисково-спасательные работы на местах ушибов и доставали из-под завалов пострадавших.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что в результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Еще одну женщину 64 года доставили в больницу.

По словам Малашко, всего за сутки оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Атаковали беспилотниками и ракетами, а также избивали с РСЗО и артиллерии. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.