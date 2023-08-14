Налоговая проверит 1275 бизнесов до конца года: кто в списке

Налоговая служба планирует проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года. В список попали компании с подакцизным товаром, банки и игорный бизнес. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Лига.Бизнес.

В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки в: 896 компаний, работающих с подакцизным товаром — алкоголь, табак, бензин и т.д. В частности, в список попали "ОККО", Socar, "Карлсберг Украина", "Укртранснафта" и т.д.

94 финансовых компании, среди которых 60 других финансовых учреждений, 256 физических лиц.

15 банков: "Восток", "Укргазбанк", "Альянс", "Банк инвестиций и сбережений", "Коминбанк", "Глобус", "Украинский капитал", "Украинский строительно-инвестиционный банк", "Дойчебанк ДБУ", "Альтбанк", "Первый инвестиционный банк", "Европейский промышленный банк", "Банк "Клиринговый дом", "Пиреус банк МКБ", "РВС банк".

19 страховых компаний и их подразделений. Так, в список попали компании ВУСО и ТАС.

Кроме того, налоговая проверит 29 компаний по поводу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ. В этом перечне — 17 игорных бизнесов, в том числе "Фавбет".