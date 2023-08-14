Визит Путина в Турцию ожидается в ближайшие дни – СМИ

В Турции в ближайшие дни ожидают визит президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет турецкое издание Milliyet, сообщает Европейская правда.

Это будет первый визит Путина в страну-члена НАТО с начала развязанной Россией войны против Украины, отмечает издание.

В материале говорится, что перед визитом главы Кремля Турция активизировала дипломатическую работу для возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Турция проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с МИД, Минобороны и Министерством торговли.

Ранее сообщалось﻿, что ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в конце августа.