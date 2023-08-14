Прокуратура ЕС взялась за Болгарию из-за хищения европейских средств – СМИ

Европейский прокурор Лаура Кодруца Кевеси наконец-то обратила внимание на Болгарию, которая уже давно считается одним из самых ярких примеров бессилия Брюсселя перед лицом хищения европейских средств. Не исключено, что активность европейских прокуроров связана со сменой власти и приходом коалиционного премьер-министра Николая Денкова, заявившего о намерении искоренить коррупцию, а также российское влияние в болгарской разведке. Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Зеркало недели.

На этой неделе Прокуратура Европейского Союза провела обыски в 28 домах и офисах в рамках расследования нецелевого использования средств ЕС в железнодорожных проектах, а также был арестован мэр небольшого городка из-за проектов по энергоэффективности.

Расплаты ожидали уже несколько лет, поскольку ведущие политики из болгарского реформаторского лагеря утверждали, что хищение средств ЕС стало одним из основных источников доходов организованных преступных группировок страны. Центр изучения демократии, неправительственная организация в Софии, в 2020 году пришел к выводу, что до 15% денег ЕС регулярно присваиваются незаконно.

Согласно отчету за 2022 год, Прокуратура ЕС сейчас проводит 143 расследования в Болгарии с «оценкой общего ущерба» на сумму 492 миллиона евро.

Будучи беднейшей страной ЕС, Болгария регулярно обращается за поддержкой к европейским налогоплательщикам – за помощью в строительстве инфраструктуры и чтобы сделать старые здания социалистической эпохи более энергоэффективными.

Прокуратура ЕС заявила, что расследует два проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры на сумму более 241 миллиона евро, а также грант на повышение энергоэффективности жилых домов в городе Генерал-Тошево объемом 169 тыс. евро.

Более 100 агентов болгарской полиции и службы безопасности провели рейды на железнодорожной линии между городами Костенец и Септемвр, которая получила 130 миллионов евро финансирования от Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA). В ходе рейдов также рассматривались возможные злоупотребления на железной дороге между селами Оризово и Михайлово, финансируемой из Фонда объединения на сумму более 111 млн евро.

Использование болгарских сил безопасности является признаком того, как Прокуратура ЕС зависит от поддержки болгарского правительства и высших должностных лиц страны. Правительство премьер-министра Николая Денкова, пришедшего к власти только 6 июня, пообещало искоренить коррупцию и обеспечить, чтобы силы безопасности не руководствовались Россией. Важно также, что Иван Гешев, очень противоречивый главный прокурор страны, был вынужден уйти в отставку в середине июня, поскольку многие болгары уже давно считали его препятствием для расследований коррупции на самом высоком уровне.

Бенефициаром обоих расследуемых железнодорожных проектов являлась Национальная компания железнодорожной инфраструктуры Болгарии, заключившая строительные контракты с двумя частными компаниями.

«Расследование выявило факты, которые могут представлять уголовные преступления, включая нецелевое использование средств ЕС и отмывание денег. Подрядчики подозреваются в том, что за короткий промежуток времени совершили фиктивные денежные переводы на сеть фиктивных компаний, что в конечном итоге привело к выводу наличных денег на сумму более 2,5 миллиона евро лицами с уголовным прошлым» , – заявили в Прокуратуре ЕС.

Мэр города Генерал-Тошево был арестован за предоставление ложных сведений о работах по повышению энергоэффективности муниципальных зданий. По сообщениям болгарских СМИ, он был уволен после уплаты залога в размере 5 тыс. евро.

Хотя расследование коррупции относительно распространенным явлением в Болгарии, страна испытывает значительные трудности с вынесением приговоров преступникам наивысшего уровня.