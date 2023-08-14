Оккупанты за сутки атаковали 10 областей – возведение ОВА

За сутки российская армия совершила атаки на 10 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 14 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области враг совершил 11 обстрелов, раздались 156 взрывов. В Семеновской общине Новгород-Северского района обстрелы зафиксированы из минометов в направлении сел Блешня, Леоновка, Карповичи, Орликовка. Также зафиксирован обстрел в направлении села Карповичи из АГС. В Новгород-Северской общине россияне избивали из ствольной артиллерии в направлении села Михальчина Слобода. По Сновской общине войска РФ совершили обстрел из минометов в направлении села Елино.

В Сумской области ночью и утром россияне дважды обстреляли общины Сумского района. Зафиксировано 16 взрывов. Вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья, зафиксировано 144 взрыва. Обстрелы потерпели Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская общины. По Краснопольской общине враг бил из минометов и артиллерии, поврежден многоквартирный жилой дом. Великописаревское общество русская армия обстреляла из минометов и артиллерии, поврежден частный дом и гараж.

В Днепропетровской области вчера враг снова атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены корпуса гостиницы, два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

В Запорожской области враг обстрелял 24 населенных пункта. БпЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровку и Малые Щербаки. Из РСЗО россияне били по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, три ракетных удара совершили по Степному, авиационный удар по Пятихаткам.

За прошедшие сутки военные РФ из артиллерии обстреливали Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Орехов, Новодаровку, Малиновку, Левадное, Малую Токмачку, Волшебное, Красное, Ольговское, Верхнюю Терсу, Белогорье, Степногорск, Каменское, Малые Лобковое, Степное и Плавное.

В результате ракетного удара по Степному погибли 70-летняя женщина и 77-летний мужчина. Женщина в возрасте 64 лет госпитализирована. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял Окип Богодуховского района, Огорцево и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово и Кисловка.

В результате обстрела Кучеривки Купянского района ранен 51-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В Петропавловке Купянского района в результате обстрела была ранена и госпитализирована 68-летняя женщина. В Русской Лозовой Харьковского района на территории садового общества 73-летний мужчина наступил на противопехотную мину типа "Лепесток" и был госпитализирован с взрывным ранением.

В Луганской области захватчики безуспешно пытались наступать на Андреевку, избивали по Белогоровке и Диброве. За сутки враг совершил 144 обстрела Луганщины, выпустил 523 снаряда.

В Донецкой области под огнем россиян находились Авдеевка, Северск, Торецк, Курахово, Часов Яр, Благодатное, Клищиевка, Богоявленка, Ганновка. Повреждены два частных жилых дома, гараж, грузовой автомобиль, три легковых автомобиля волонтеров, здание фильтровальной станции. За сутки в Донецкой области два человека получили ранения.

Ночью россияне атаковали Одесскую область тремя волнами ударными дронами и ракетами типа "Калибр". Силы ПВО уничтожили все. В результате сбития ракет, которые россияне направили в центр Одессы, обломками повреждены общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. На трех объектах возникли пожары. Пострадали три сотрудника супермаркета. Двое из них госпитализированы.

В Николаевской области враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Вчера днем были зафиксированы обстрелы Очакова. В результате ракетных обстрелов вблизи населенного пункта Шевченковской общины горели лесополоса и сухая трава на открытой территории.

В Херсонской области за сутки захватчики совершили 83 обстрела, по Херсону выпустили 23 снаряда. Россияне обстреляли жилой дом в Широкой Балке, погибла вся семья: мать, отец и двое детей. Также погиб 67-летний местный житель. Из-за обстрела Станислава погибли пастор церкви и его 57-летний односельчанин. У двух женщин в возрасте 59 и 24 лет диагностировали минно-взрывные травмы.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Ранения получила 61-летняя женщина. Из-за обстрела магазина в Комышанах 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина - легких. В результате обстрела многоэтажки в Херсоне ранены три человека, в Новокаирах - 61-летний мужчина, в гигантском ожоги 70% тела получил 28-летний мужчина.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере 12 домов. Ранены 31-летняя женщина и 63-летний мужчина. На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемых авиабомба. Разрушения получили несколько домов. Вчера в больницу обратился 59-летний житель Веселого, оказавшийся накануне под вражеским обстрелом.

В понедельник, 14 августа, около 2 часов ночи российская армия снова атаковала Херсон. Тяжелые ранения получил 48-летний охранник, находившийся у укрытия. В результате ударов по частным домам пострадали 85-летняя женщина и 44-летний мужчина.