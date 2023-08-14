В ВСУ рассказали, представляют ли "вагнеровцы" в Беларуси реальную угрозу для Украины
Наемники ЧВК "Вагнера", которые находятся в Беларуси, представляют опасность для Украины. Однако о реальной угрозе речь пока не идет. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.
"По состоянию на данный момент на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч человек - наемников ЧВК "Вагнер", - сказал он.
Кроме этого, Наев отметил, что в военной науке есть два понятия - военная опасность и военная угроза.
"Для гражданских объясняю, если едет автомобиль - это опасность, а если он едет прямо на тебя - это угроза", - добавил он.
В связи с этим командующий Объединенными Силами ВСУ объяснил, что пребывание наемников в Беларуси является опасностью. Однако если они создадут диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, это станет реальной угрозой.
"Поэтому мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные способности", - добавил он.