В ВСУ рассказали, представляют ли "вагнеровцы" в Беларуси реальную угрозу для Украины

Наемники ЧВК "Вагнера", которые находятся в Беларуси, представляют опасность для Украины. Однако о реальной угрозе речь пока не идет. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

"По состоянию на данный момент на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч человек - наемников ЧВК "Вагнер" , - сказал он.

Кроме этого, Наев отметил, что в военной науке есть два понятия - военная опасность и военная угроза.

"Для гражданских объясняю, если едет автомобиль - это опасность, а если он едет прямо на тебя - это угроза" , - добавил он.

В связи с этим командующий Объединенными Силами ВСУ объяснил, что пребывание наемников в Беларуси является опасностью. Однако если они создадут диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, это станет реальной угрозой.