Федоров объявил о сборе 235 млн грн на 10 тысяч дронов-камикадзе

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о сборе 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе, сообщает Украинская правда.

"Начинаем операцию "Единство"! UNITED24, Вернись живым и monobank объединяют усилия, чтобы собрать 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе" , – сообщил он.

По словам министра, FPV-дроны приобретут за рубежом, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн: "Именно эти дроны сейчас нужны на фронте. Именно они меняют ход событий".

Каждый, кто сделает взнос, имеет шанс получить платиновую карту mono, встречу с амбассадорами UNITED24, военные артефакты от фонда "Вернись живым".

В фандрейзинговой платформе отметили, что это первый сбор за время войны, в котором вместе участвуют United24, "Повернись живим" и monobank.