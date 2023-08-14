В Польше задержали двух россиян по обвинению в шпионаже

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает Европейская правда.

"ABW (Агентство внутренней безопасности) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера" , – отметил министр.

По его словам, обоим россиянам предъявили обвинения в шпионаже. Они были взяты под стражу.

Напомним, глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России. В рамках этой операции задержали девять человек.

Позже в марте в Польше состоялись дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов. В частности, 30 июня в Польше по подозрению в шпионаже задержали российского хоккеиста.

4 августа в Польше задержали﻿ гражданина Беларуси, шпионившего в пользу РФ.